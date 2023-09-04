Gelinim Mutfakta puan durumu! 4 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Eylül tarihli bölümünde puan durumu ve günün birincisi merak konusu oldu. Yarışmanın bugünkü kazananı ve puan durumunu öğrenmek için detaylar araştırılmaktadır. Peki, 4 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta hangi yarışmacı kazandı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Peki, 4 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.