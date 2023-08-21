Gelinim Mutfakta puan durumu! 21 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı?

Popüler yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın 21 Ağustos tarihli puan durumu ve çeyrek altın kazananı merak ediliyor. Programda yarışan gelinlerin hünerlerini sergilediği bu bölümde, en yüksek puanı alarak çeyrek altını kimin kazandığı büyük bir merak konusu oldu.

Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yarışması ilgiyle takip ediliyor. Bugün hangi yarışmacı birinci oldu merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 21 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında diğer yarışmacılardan daha yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin Tuğba olmuştur.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU!

Tuğba:15 puan

Elif:12 puan

Melike: 13 puan

Fatma:11 puan