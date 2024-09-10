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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta'nın 10 Eylül tarihli puan durumu ve çeyrek altın kazananı merak konusu oldu. Yarışmada birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim kim oldu, detaylar haberimizde.

Gelinim Mutfakta programının 10 Eylül Salı günkü bölümünün puan durumu merak konusu oluyor. Gelinlerin kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi kim oldu, kim kaç puan aldı? Gelinim Mutfakta 1447. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Bugünkü bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU DEĞİŞTİ Mİ?

Aslı Hünel, Gelinim Mutfakta'nın 7. sezonunda Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacağı için büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirdi.

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (10 EYLÜL) Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da günün birincisi henüz belli olmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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