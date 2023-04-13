Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da Özlem'in yer almamasının üzerine izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta Özlem elendi mi, neden? Gelinim Mutfakta Özlem diskalifiye mi oldu, neden yok? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından araştırıldı. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta Özlem elendi mi, neden? Gelinim Mutfakta Özlem diskalifiye mi oldu, neden yok? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA ÖZLEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU, NEDEN?

Gelinim Mutfakta yarışmacısı olan Özlem'in bazı ses kayıtlarının ortaya çıkması ardından yarışmadan elendi. Ses kayıtlarında yer alan hakaretler sebebiyle Nursel Ergin, Özlem'in diskalifiye olduğunu duyurdu.