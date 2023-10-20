Gelinim Mutfakta Nursel Ergin kaç yaşında? Sorusu, özellikle Gelinim Mutfakta izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak edilmekte ve arama motorları üzerinde sorgulatılmakta. Yıllar önce yayınlanan "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Nursel Ergin kaç yaşında? Gelinim Mutfakta Nursel Ergin nereli, yaşı kaç?

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN KAÇ YAŞINDA?

Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde dünyaya geldi. Buna göre Nursel Ergin 43 yaşındadır. Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Nursel Ergin'in özel hayatı merak ediliyor. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.