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Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileğizin sahibi kim olacak?

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Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde birincilik ödülünü kim kazanacak? Her hafta, haftanın birincisi seçilirken, aynı zamanda elenen yarışmacı da yarışmaya veda ediyor. Bugünkü finalde kim yarışmaya veda edecek? Yarışmanın heyecan dolu finali seyirciler tarafından merakla bekleniyor. Gelinim Mutfakta gelinlerinin puan durumu ve yarışmanın detaylarını sizler için derledik. Bu haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'ya kim veda edecek?

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın bugünkü puan durumu ve birincisi merak konusu oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği programda bugünün birincisi ve puan durumu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci olarak bileziği kazanacak? Bu haftanın finalinde Gelinim Mutfakta'ya kim veda edecek? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NE YEMEK YAPILDI?

Gelinim Mutfakta'nın 26 Ocak 2024'te yayınlanan 1310. Bölümünde Selda Kartop, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Melahat Demir "Hurmalı Pasta" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileğizin sahibi kim olacak?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak çeyrek altının kazananı Selda oldu. Sırasıyla puan durumu şu şekildedir:

  • Selda: 16 puan
  • Tuğba: 15 puan
  • Yeşim: 15 puan
  • Melahat: 9 puan
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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