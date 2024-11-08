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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta programının 8 Kasım tarihli bölümünde yarışmacılar yine kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda birinci olan ve bileziği alan isim merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu ve bileziği kim aldı? İşte 8 Kasım Gelinim Mutfakta'nın kazananı ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışmasında, 8 Kasım tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Yarışmanın bu haftaki bölümünde, yarışmacıların hazırladığı yemekler değerlendirildi ve izleyiciler puan durumunu takip etti. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 8 Kasım Cuma günü Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 8 Kasım Cuma gün toplamında en yüksek puanı alan ve bileziği kazanan henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM PUAN DURUMU

EZGİ-PUAN

SEREN-PUAN

AYSUN- PUAN

BEYZANUR-PUAN

Gelinim Mutfakta'nın 8 Kasım Birincisi ve Bilezik Sahibi Kim?

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara geliyordu. Aslı Hünel, yeni sezonda Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucusu oldu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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