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Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta 5 Şubat bugün yok mu?

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Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta 5 Şubat bugün yok mu?

Kanal D ekranında sevilerek takip edilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta, izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Heyecanla takip eden seyirciler bugünkü bölümü ekranlara gelmedi. Seyirciler ise Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta 5 Şubat bugün yok mu? sorularına yanıt aradı.

06 Şubat 2023 Kanal d Yayın Akışı06 Şubat 2023 Kanal d Yayın Akışı

Geniş seyirci kitlesine sahip olan Gelinim Mutfakta programının sunucu Nursel Ergin ise programa heyecan katıyor. Sevilen yüz olması nedeniyle seyirciler programı severek izliyor. Yarışmacıları ve Sunucusu ile dikkatleri üzerine çeken Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı ilgi ile takip ediliyor. İzleyiciler ise programın ekrana gelmemesinin ardından Gelinim Mutfakta neden yok? Gelinim Mutfakta 5 Şubat bugün yok mu? sorularını araştırdı.

GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Yaşanan doğal afet nedeniyle ise Gelinim Mutfakta programı bugün ekranlara gelmedi.

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Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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