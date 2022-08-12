Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu yayın tarihi hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? İşte, detaylar…

1 Temmuz 2022 tarihinde sezon finali ile ekrana gelen yarışma programında, Yeşim 25 bilezik alarak bu sezonun şampiyonu alan gelin olurken, gözler Gelinim Mutfakta yeni sezonun başlama tarihine çevrildi. Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak?

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta yarışma programının yeni sezonu 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Sevilen program hafta içi her gün saat 13:00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

KİM SUNACAK?

Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı, çok izlenen fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta 5'inci sezonu ile ekrana gelecek.