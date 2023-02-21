Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelinim Mutfakta yayını ne zaman?
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Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası bazı programların ne zaman yayına başlayacağı merak edildi. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelinim Mutfakta yayını ne zaman?
Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor konusu deprem sonrası TV programları hakkında en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelinim Mutfakta yayını ne zaman?
Gelinim Mutfakta NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Gelinim Mutfakta'nın ne zaman başlayacağı konusunda henüz FOX TV'den açıklama yapılmadı.
PROGRAM HAKKINDA
Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2018 tarihinde yayımlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanmaktadır