Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelinim Mutfakta yayını ne zaman?

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrası bazı programların ne zaman yayına başlayacağı merak edildi. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Depremden sonra Gelinim Mutfakta yayını ne zaman?