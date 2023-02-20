Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok yayın ertelenmişti. Gelinim Mutfakta da bu yayınlardan birtanesi. Gelinim Mutfakta seyircileri bugün yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı nedir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Gelinim Mutfakta yayın akışında yer almıyordu. Peki, Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı nedir? İşte detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevresindeki 10 ili daha etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem birçok vatandaşımızın vefat etmesine neden oldu. 6 Şubat itibariyle bütün kanallar yayına ara verdi.

Gelinim Mutfakta yarışmasının başlama tarihi ile ilgili Kanal D'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

20 ŞUBAT 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

Asi

Neler Oluyor Hayatta

Hayat Şarkısı

Üç Kız Kardeş

Aşk ve Umut

Hicran

Kanal D Ana Haber

Canım Oğlum

Canım Oğlum Tekrar

O Kız

Kuzey Güney

Güneşi Beklerken