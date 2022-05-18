Gelinim Mutfakta Miyase neden elendi? Gelinim Mutfakta Miyase neden yok, kim elendi, neden ayrıldı? - Haberler

Gelinim Mutfakta Miyase neden elendi, sorusunun yanıtı merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...

13 MAYIS 2022 GELİNİM MUTFAKTA ALTINI KİM KAZANDI?

13 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim belli oluyor. Dün kazanan isim 21 puanlar Damla olmuştu.

Haftanın kazananı ise Damla oldu. Miyase ve Sevilay Hanım için Gelinim Mutfakta'ya veda etti.

MİYASE NEDEN ELENDİ?

Miyase, yarıştığı süre boyunca 54 bilezik kazandı. Miyase'nin sezon finali için geri döneceği iddia edilse de konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmamakta.

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