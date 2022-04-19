Gelinim Mutfakta Miyase kimdir? Kanal D Gelinim Mutfakta gelini Miyase Türkel kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Miyase ne demek?

Gelinim Mutfakta Miyase kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan isimlerden olan Miyase Türkel kimdir, kaç yaşında, eşi kim? Miyase ne demek?

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE KİMDİR?

Miyase Türkel, yarışmaya kayınvalidesi Sevilay Hanım ile katıldı. Zehra Tosbıyık'ın yerine Gelinim Mutfakta'ya dahil olan Miyase Türkel, 4 senelik evli ve aslen Amasyalı. İstanbul'da yaşamını sürdüren Türkel'in ailesinin gemi ve otomotiv sektörü var.

MİYASE NE DEMEK?

Miyase isminin anlamı, Gelinim Mutfakta yarışmasıyla bir kez daha gündeme geldi. Miyase ismi, yarısı değerli taşlarla süslü bir tür taç anlamına gelmekte.

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