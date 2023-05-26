Gelinim Mutfakta Merve Tekin neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Merve Tekin elendi mi?

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması heyecanla devam ediyor. Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Merve Tekin neden ayrıldığı ve Merve Tekin kimdir merak ediliyor. Merve Tekin neden ayrıldı ve Gelinim Mutfakta Merve Tekin neden ayrıldı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Tekin neden ayrıldı?