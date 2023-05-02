Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Merve Adalı elendi mi, neden yok?

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Merve Adalı'yı göremeyen kullanıcılar tarafından diskalifiye sebebi araştırılmakta. Merve Adalı'nın neden diskalifiye olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Merve Adalı elendi mi, neden yok? İşte detaylar...