Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Merve Adalı elendi mi, neden yok?
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Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Merve Adalı'yı göremeyen kullanıcılar tarafından diskalifiye sebebi araştırılmakta. Merve Adalı'nın neden diskalifiye olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Merve Adalı elendi mi, neden yok? İşte detaylar...
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta yeni bölümü sonrasında yarışmacılarından Merve Adalı neden yok sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında neden diskalifiye yaşandığı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta Merve Adalı elendi mi, neden yok? Detaylar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA MERVE ADALI NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?
Gelinim Mutfakta yeni bölümünde Merve Adalı yarışmadan diskalifiye edilmiştir. Merve Adalı ve kayınvalidesinin programdan diskalifiye edilmesinin ardından sunucu Nursel Ergin açıklamalarda bulunmuştur. Nursel Ergin, Merve Adalı'nın annesinin yarışmacılar hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu dile getirmiştir.