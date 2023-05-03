Gelinim Mutfakta Merve Adalı yarışmacısı olan Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden ayrıldı? Araştırılıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Merve neden diskalifiye edildi? Merve Adalı neden diskalifiye oldu?

Dikkat çeken yarışmacılardan bir tanesi olan Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden ayrıldı? Merak ediliyor. Yapılan diskalifiyenin sebebi ise internet üzerinde sıklıkla izleyiciler tarafından araştırılıyor. her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Merve neden diskalifiye edildi? Merve Adalı neden diskalifiye oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı sonrasında hangi yarışmacının diskalifiye edildiği araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin yeni bölüm sonrasında belli olacaktır. Gelinim Mutfakta diskalifiye edilen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA MERVE ADALI NEDEN AYRILDI?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer almakta olan Merve Adalı diskalifiye oldu. Programın sunucusu Nursel Ergin, Merve Adalı'nın annesinin yarışmacılar hakkında ağır ithamlarda bulunduğunu dile getirdi. Bu nedenle artık ilerleyen bölümlerde Merve Adalı yarışmaya devam etmeyecek.