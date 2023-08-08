Gelinim Mutfakta Melike kimdir? Gelinim Mutfak Melike İnstagram hesabı! Melike Denktaş kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta programında adından sıkça söz ettiren Melike, izleyicilerin merak konusu oldu. Melike'nin kim olduğu ve hayat hikayesi hakkında bilgiler araştırılıyor. Gelinim Mutfakta programında yemek yarışmasına katılan Melike, yetenekleri ve kişiliği ile dikkat çekiyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, yeni sezonuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren programın yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta Melike kimdir, Gelinim Mutfakta Melike kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta'nın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Melike'nin hayatı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Melike kimdir? Gelinim Mutfak Melike İnstagram hesabı! Gelinim Mutfakta Melike kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MELİKE KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer alan Melike'nin hayatı merak konusu oldu. Melike Denktaş, 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. 28 yaşında olan yarışmacı 10 yıllık evli ve iki çocuk annesidir. Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yer alan Melike Denktaş, 2009 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır. İddialı yarışmacı bugüne kadar yarışmadan 10 çeyrek ve 10 bilezik kazanmıştır.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Yeni sezona iddialı başlayan program yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker yarışmacıları yer almaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.