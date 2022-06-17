Yapılışı pratik, tadı mükemmel olan malaga pasta Gelinim Mutfakta programı ile yeniden gündeme geldi. Tatlıseverler Malaga pastanın yapılışı ve malzemelerini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Malaga pasta tarifi nedir? En güzel Malaga pasta tarifi yapımı nerede? Malaga pasta için hangi malzemeleri neler?İşte detaylar haberimizde...

MALAGA PASTA TARİFİ MALZEMELERİ

Malaga Keki İçin;



3 adet büyük boy yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı tam yağlı süt

2,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Malaga Kreması İçin;

250 ml süt

1 çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı un

Az vanilya

100 gram margarin

Malaga Sosu İçin;

100 gram margarin

100 gram bitter çikolata

100 ml krema

MALAGA PASTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malaga kekinin yapılışı için; önce fırınımızı yakıp, 170 dereceye ayarlayın.

Fırın ısınana kadar kekimizi yapalım. Çırpma yapabileceğiniz yuvarlak bir kabın içine; süt, şeker ve vanilyayı ekleyip, 1-2 dakika kadar çırpın.

Karışıma yumurtaları ilave edip, tekrar çırpın ve yaklaşık 3 dakika daha çırptıktan sonra, unu ve kabartma tozunu ekleyip tekrar çırpın, un iyice karışsın.

Orta boy borcam tepsiyi, oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin yağı ile tepsinin altını ve kenarlarını yağlayıp karışımı içine dökün.

Tepsiyi sallayarak kekin düzgünleşmesini sağlayın, önceden ısıtılmış 170 derece fırında, 25-30 dakika pişirin ve fırından alıp soğumaya bırakın.

Kek soğurken kremamızı hazırlayalım. Malaga pasta kremasının yapılışı için; sütü bir tencerede kaynatın.

Un, şeker ve vanilyayı bir kapta iyice karıştırın.

Karışımı, süt kaynamaya başladığında yavaş yavaş süte dökerken, çırpma teli ile sürekli çırparak karıştırın ve karıştırarak iyice kaynatın.

Pişen krema hamurunu soğuması için bir tepsiye dökün ve yaydıktan sonra, üzerine margarin yağı gezdirin.

Krema soğuduktan sonra, miksere alın ve içine 100 gram margarin yağı ekleyip, iyice beyazlayıp kabarana kadar çırpın ve dolapta bir süre soğumaya bırakın.

Malaga sosunun yapılışı. Margarini kısık ateşte eritin ama kaynatmayın ara sıra karıştırıp, çabuk erimesini sağlayın ve elinizi yakmayacak kadar sıcak olmasına dikkat edin.

Kremayı dökün, kaynatmadan ocaktan alın ve içine bitter parçalarını ekleyip, hızlı bir şekilde karıştırın. Çikolata eriyene kadar devam edin. Hazır olan sosu kenarda bekletin.

Malaga pastasının yapılışı için, kek ve kremanızı hazırladıktan sonra malaga pastasını yapmaya başlayabiliriz.

Keki tepsiden çıkartın ve beş parmak genişliğinde şerit olarak kesin.

Kekin üzerine kremayı 2-3 cm kalınlığında düzgünce sürün ve iki parmak genişliğinde dilimlere bölün.

Her dilimin üstüne muzları soyduktan sonra, pastanın büyüklüğünde kesin ve kremanın üstüne bastırarak yerleştirin.

Kenarlarında kalan kremaları bıçakla muzların kenarlarına sürün ve muzların yapışmasını sağladıktan sonra tepsiye alıp, derin dondurucuya alın.

Derin dondurucuda 20 dakika kadar soğuttuğunuz malagaları sosa batırın ve sos donduktan sonra, üzerine aynı sostan veya çikolatalı jöleden külahtan kalem yapıp şeritler çizin. Bu işlemi, aynı sostan kaşıkla dökerek de yapabilirsiniz.

Son olarak malaga pastalarının alt kenar kısımlarını kavrulmuş kırık fındık, fıstık veya rendelenmiş çikolata ile kaplayıp servis edebilirsiniz.

Not: Bu tarif 2 ölçülü yapılmıştır. Ayrıca kremanın üzerine, yoğun kıvamlı krem şanti de kullanıldı.

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