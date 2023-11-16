Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şokunun ardından izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? sorularına yanıt aradı.

Gelinim Mutfakta kim neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu?

Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta kim neden diskalifiye oldu? 2023 Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA KİM NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta'da Gamze ile Tuğba suçlamalar nedeniyle yönetim tarafından diskalifiye edildi. Gamze'nin Tuğba ile ilgili yaptığı suçlamaların ardından incelendi ve Tuğba diskalifiye oldu.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.