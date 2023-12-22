Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği Gelinim Mutfakta'da haftanın kazananı kim oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta puan durumu henüz açıklanmadı. Puanlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.