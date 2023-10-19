Gelinim Mutfakta programının 19 Ekim tarihli bölümünde kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında çekişmeli geçen bölümün sonunda çeyrek altını kimin kazandığı büyük bir merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? 19 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün saat 13.30'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta kazanan isim henüz açıklanmamıştır. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.