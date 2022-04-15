Gelinim Mutfakta kim kazandı? 15 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta bu hafta çeyrek altını ve bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta 15 Nisan Puan durumu!
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Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı? Gelinim Mutfakta 15 Nisan puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta son bölüm izle! Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün 1. si kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? İşte detaylar haberimizde...
14 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 17 puanla Miyase oldu.
14 Nisan Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 17 puanla Miyase oldu.
Damla: 11
Miyase: 17
Bahar: 8
Yeşim: 6
15 Nisan Gelinim Mutfakta bu hafta çeyrek altını ve bilezikleri kazananlar henüz açıklanmadı. Güncel sonuçlariçin sayfamızı takip edebilirsiniz