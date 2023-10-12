Gelinim Mutfakta programında 12 Ekim tarihinde birinciliği kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmada günün birincisi ve bilezikleri kazanan isim hangi yarışmacı oldu, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Ekim Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan kim? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Ekim Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan kim?

Gelinim Mutfak kim kazandı araştırılmaktadır. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. 12 Ekim Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim kazandı? 12 Ekim Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan kim? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününde kim birinci oldu araştırılmaktadır. Haftanın birincisi henüz açıklanmamıştır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.