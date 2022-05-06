Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 6 Mayıs PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu - Haberler

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 6 Mayıs PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 6 Mayıs PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu belli oldu! Gelinim Mutfakta 6 Mayıs Cuma puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen isim 36 puanla Gözde oldu.

  • Damla: 70
  • Miyase: 81
  • Gözde: 36
  • Senanur: 56

Gelinim Mutfakta kim gitti, kim elendi? 6 Mayıs PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

6 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 19 Mayıs Senanur oldu.

6 Mayıs Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 19 puanla Senanur oldu.

  • Damla: 19
  • Miyase: 14
  • Gözde: 7
  • Senanur: 19

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