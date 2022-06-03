Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? 3 Haziran Gelinim Mutfakta Puan Durumu! Gelinim Mutfakta bu hafta puan durumu! - Haberler

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...

20 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında isim Senanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU!

Damla: 68

Aslıhan: 68

Emel: 57

Senanur: 61

3 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

3 Haziran Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 20 puan ile Emel oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM

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