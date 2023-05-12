12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelin Mutfakta bugün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 12 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelin Mutfakta bugün kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 12 Mayıs 2023'de yayınlanan 1134. Bölümünde Tuğba Erurul, Merve Tekin, Sermine ve Miyase Türkel "Tavuk Şiş Mantı" için yarıştılar. Bu hafta eleme gerçekleşmediği elenen yarışmacı olmamıştır.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın son gününde en yüksek puanı alan gelin Miyase olmuştur. 12 Mayıs günü alınan puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Miyase: 72 puan

Merve: 67 puan

Tuğba: 56 puan

Ezgi: 56 puan