Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? 24 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! İşte detaylar..

24 Mart Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta yarışması haftanın final bölümüyle ekranlara geldi. 27 Ocak Cuma günü Gelinim Mutfakta bilezikleri alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı? 24 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

24 Mart Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak haftanın birincisi olan isim henüz açıklanmadı.

24 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın son gününde puanlar sırasıyla şu şekilde: