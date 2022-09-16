Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 16 Eylül Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta kim ayrıldı? Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 16 Eylül 2022 Cuma izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü bilezik sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta kim ayrıldı? Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? 16 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 16 Eylül 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının bilezik kazanan gelin belli oldu. 80 puanla haftanın birincisi olan Emel bileziğin sahibi oldu.



GELİNİM MUTFAKTA KİM AYRILDI?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 16 Eylül 2022 Cuma günü Gelinim Mutfakta'ya kim veda etti insanlar tarafından araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim Döndü oldu.