GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? Gelinim mutfakta 1 Eylül 2023 bilezikleri kim aldı?

Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın final gününe bugün ulaşıyor. Hafta boyunca biriken puanlar sonucunda haftanın birincisi 10 bilezik kazanma fırsatı elde edecek. Aynı günün birincisi ise çeyrek altın ödülü ile ödüllendirilecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim mutfakta 1 Eylül 2023 bilezikleri kim aldı?

Haftanın en düşük puanını toplayan yarışmacı ise bugün yarışmaya veda edecek. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen ve dört gelin ile dört kaynananın kıyasıya yarıştığı Gelinim Mutfakta programı, final gününde de izleyenleri heyecanlandırıyor. Haftanın sonunda 10 bileziği kimin kazanacağı ve çeyrek altını kimin götüreceği merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim mutfakta 1 Eylül 2023 bilezikleri kim aldı? İşte detaylar…

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfak'ta programı henüz bitmedi programın sonuçları açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta 16 bileziği koluna takan gelin TUĞBA ERURUL oldu. Yarışmaya geçtiğimiz hafta veda eden gelin FATMA SAĞLAM olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 EYLÜL 2023 BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazanıyor. Tadımların ardından günün birincisi belli olacak. Gelinim Mutfakta 1 Eylül 2023 puan durumu henüz açıklanmadı.Geçtiğimiz hafta 16 bileziği koluna takan gelin TUĞBA ERURUL oldu.