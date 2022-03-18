Gelinim Mutfakta kim elendi, Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen isim 53 puanla Deniz oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU!

Deniz: 53

Miyase: 79

Hasret: 57

Yeşim: 93

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