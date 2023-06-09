Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 9 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu!

9 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor.Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 9 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 9 Haziran 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Gamze, Kader, Tuğba ve Miyase "Antidepresan Pasta" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta bu hafta elenen isim henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın beşinci gününde en yüksek puanı alan gelin henüz belli olmamıştır. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Gamze:

Miyase:

Kader:

Tuğba: