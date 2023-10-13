Gelinim Mutfakta programının son bölümünde yarışan yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Kimin elendiği ve kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 13 EKİM PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta 10 bileziği kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 13 EKİM PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta 10 bileziği kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Gelinim Mutfakta'da haftanın son bölümünde hangi yarışmacı elendi merak konusu oldu. Programın son bölümünde yaşananlar ve sonuçlar hakkında detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, birinci kim oldu? 13 EKİM PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta 10 bileziği kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN KİMDİR?

Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?



Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden isim henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda elenen isim haberimizin içerisinde yer alacaktır.