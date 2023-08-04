Gelinim Mutfakta programı uzun zamandır ekranlarda yer alıyor ve sevilerek takip ediliyor. Gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta bugün eleneni ve kazananı merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri aldı?

Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta programı büyük bir izleyici kitlesine hakim. Sevilen yüz Nursel Ergin ile sunulan Gelinim Mutfakta programının izleyicileri ise bugün kimin elendiğini araştırıyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim elendi? 4 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri aldı? soruları aratıldı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

4 Ağustos günü Gelinim Mutfakta programına veda eden isim 53 puanla Elanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu haftanın puan durumu şöyle:

Elif: 86

Tuğba: 75

Melike: 64

Elanur: 53

GELİNİM MUTFAKTA ELANUR KİMDİR?

Elanur Şeker 2 aydır evli olara Gelinim Mutfakta programına başvurmuştur ve İstanbul'da ikamet etmektedir. Elanur Şeker butik işletmektedir. E ticaret ile ilgilenen Ela, yapısı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kendisine güveni tam olan Elanur, programda söylediği iddialı cümleler ile ön plana çıkıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta 6. sezon fragmanında Nursel Ergin tarafından tanıtılan yarışmacılar Melike, Elanur, Elif, Tuğba isimli yarışmacılar oluyor. Gelinim Mutfakta 6. sezon yarışmacıları;

Melike, Elanur, Elif, Tuğba

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.