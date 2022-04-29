Gelinim Mutfakta kim gitti, kim elendi? 29 Nisan PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen isim 68 puanla Bahar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU!

Damla: 71

Miyase: 68

Bahar: 68

Senanur: 75

29 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

29 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 17 puanla Senanur oldu.

29 NİSAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

29 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 17 puanla Senanur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN PUAN DURUMU

Damla: 11

Miyase: 11

Bahar: 16

Senanur: 17

GELİNİM MUTFAKTA ELENEN İSİM

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