Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 23 Eylül Cuma tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta çeyrek altının sahibi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!

yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 12 Eylül 2022 Pazartesi izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 12 Eylül 2022 Pazartesi günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 23 Eylül 2022 Cuma günü kimin elendiği araştırılıyor. Kimin elendiği henüz belli olmadı.

23 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM KAZANDI?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 23 Eylül 2022 Cuma günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelini henüz belli olmadı.