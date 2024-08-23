Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti?
Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti? Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da 23 Ağustos Cuma günü kimin elendiği ve bilezikleri kimin kazandığı merak konusu oldu. Yarışmada heyecan doruktaydı ve sonuçlar izleyicileri şaşırttı.
Gelinim Mutfakta yarışmasında veda eden isim belli oldu! Aslı Hünel'in sunduğu ve büyük ilgi gören yarışma programı Gelinim Mutfakta'da, her hafta birinci olan yarışmacılara 10 altın bilezik ödül olarak veriliyor. 23 Ağustos'taki bölümde Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve hangi yarışmacılar bilezik kazandı? Detaylar haberimizde!