Gelinim Mutfakta kim elendi? 23 Ağustos Cuma bilezikleri kim kazandı, kim gitti?

Gelinim Mutfakta yarışmasında veda eden isim belli oldu! Aslı Hünel'in sunduğu ve büyük ilgi gören yarışma programı Gelinim Mutfakta'da, her hafta birinci olan yarışmacılara 10 altın bilezik ödül olarak veriliyor. 23 Ağustos'taki bölümde Gelinim Mutfakta'da kim elendi ve hangi yarışmacılar bilezik kazandı? Detaylar haberimizde!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta yarışmasında 23 Ağustos Cuma günü gelinler tavuk beyti sarma yemeği yapıldı. 10 altın bileziğin sahibi 80 puanla Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasına 60 puan alan Ayşenur veda etti.