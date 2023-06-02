2 Haziran Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Haziran Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 2 Haziran 2023'de yayınlanan 1127. Bölümünde Kader, Tuğba ve Miyase "Antalya Köfte" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta bu hafta elenen isim Asiye oluştur

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün hangi yarışmacının kazandığı merak konusu oldu. Haftanın son gününde en yüksek puanı alan gelini Tuğba olmuştur. Puanlar sırasıyla şu şekildedir:

Tuğba: 86 puan

Miyase: 70 puan

Kader: 55 puan

Asiye: 46 puan