Gelinim Mutfakta kim elendi? 15 Nisan PUAN DURUMU! Bu hafta Gelinim Mutfakta'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Bu hafta Gelinim Mutfakta 'da elenen isim kim oldu? Gelinim Mutfakta haftalık puan durumu! İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en düşük puanı alarak elenen isim 59 puanla Yeşim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTALIK PUAN DURUMU!

Miyase: 73

Damla: 68

Yeşim: 59

Bahar: 36

15 NİSAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

15 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 16 puanla Damla oldu.

15 NİSAN CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

15 Nisan Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 16 puanla Damla oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 15 NİSAN PUAN DURUMU