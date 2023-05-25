Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şokunun ardından izleyiciler arama motorlarında Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, neden? sorularına yanıt aradı.

Gelinim Mutfakta programında diskalifiye olan gelin ve kayınvalide merak ediliyor. Sıkı sıkıya takip edilen programda yaşanan olay izleyiciler tarafından merak edildi. Arama motorlarında ise Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi, neden? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Ezgi'nin diskalifiye olması izleyicileri şoka uğrattı. Nursel Ergin, diskalifiyenin sebebini Gönül Hanım'ın annesinin hasta olduğu ve yoğun bakıma alındığı olarak açıkladı.