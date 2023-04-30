Gelinim Mutfakta yarışmasında hangi gelin diskalifiye oldu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta diskalifiye olan kişi araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta hangi gelin diskalifiye oldu, kim elendi? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı sonrasında yarışmaya veda eden gelin merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından diskalifiye edilen yarışmacı araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? 1 Mayıs Gelinim Mutfakta hangi gelin diskalifiye oldu, kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı sonrasında hangi yarışmacının diskalifiye edildiği araştırılıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasına veda eden gelin yeni bölüm sonrasında belli olacaktır. Gelinim Mutfakta diskalifiye edilen yarışmacı açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.