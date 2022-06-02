Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi, neden diskalifiye edildi? DİSKALİFİYE ŞOKU! Gelinim Mutfakta'da kim neden diskalifiye edildi? - Haberler

Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi merak ediliyor. Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta'da diskalifiye şoku yaşanıyor. Gelinim Mutfakta'nın 945. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin diskalifiye bilgisini yarışmacılarla ve izleyicilerle paylaştı. Bu gelişmenin ardından Gelinim Mutfakta'da kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta'da kim neden diskalifiye edildi? merak konusu oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim diskalifiye oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE EDİLDİ?

Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan 945. bölüm fragmanında Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin diskalifiye haberini şu sözlerle izleyicilerle ve yarışmacılarla paylaştı:

Böyle önemli bir günde bu nasıl oldu bu nasıl yapılabilir hiç bir fikrim yok... Öyle bir olay yaşandı ki ağzımız açık kaldı, pes dedik... Başka bir şey duysam bu kadar şaşırmazdım... Bu sonuç doğrultusunda Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildiniz.

Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin'in bu sözlerinin ardından Gelinim Mutfakta'da kim neden diskalifiye oldu merak konusu oldu. Yanıtını yarınki Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde öğreneceğiz. Detaylar haberimizde güncellenecektir.

2 HAZİRAN 2022 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

2 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim 18 puanla Aslıhan oldu.

2 HAZİRAN PERŞEMBE GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

2 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak günün birincisi olan isim 18 puanla Aslıhan oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 2 HAZİRAN PUAN DURUMU

Damla: 6

Aslıhan: 18

Emel: 8

Senanur: 17

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

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