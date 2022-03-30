Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin kim? Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin bir yarışmacının diskalifiye edildiğini duyurdu. Peki, Gelinim Mutfakta kim diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta diskalifiye olan gelin ve kaynana kim? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Gelinim Mutfakta 899. bölüm fragmanın Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin 899 bölümlük Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilkin yaşandığını duyurdu. İşte Nursel Ergin'in o sözleri...

"Gelinim Mutfakta'da 899 bölümdür yaşanmamış bir şey yaşanıyor... Lütfen bana getirir misin tartışma yaratan objeyi (reji ekibi çalışanına). Bu telefon kime ait (yarışmacılara). Gelinim Mutfakta'da ilk kez böyle bir şey başımıza geliyor... Üzülerek söylüyorum ki... Gelinim Mutfakta'dan diskalifiye edildiniz..."

Gelinim Mutfakta'da diskalifiye olan gelin yarınki yeni bölümde belli olacak.

GELİNİM MUTFAKTA 899. BÖLÜM FRAGMANI

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 12.15'te Kanal D'de ekrana geliyor.

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCU KİM?

Gelinim Mutfakta sunucu Nursel Ergin'dir.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.

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