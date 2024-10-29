Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? 29 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu!

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 29 Ekim 2024 Salı izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

29 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 29 Ekim 2024 Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci henüz açıklanmadı.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 29 Ekim 2024 Salı günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi hangi gelin olduğu henüz belli değildir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Aysun Kuşatan, Ezgi Yıldırım, Seren Işık ve Beyzanur Ateş "Mantı Çiçeği Böreği" için yarıştı!

Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Siz de "İyi yemek yaparım, altınları kaparım!" diyorsanız linkteki başvuru formunu doldurmaya başlayın!