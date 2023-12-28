Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altının kim aldı? 28 Aralık Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 28 Aralık 2023 Perşembe izleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta son bölüm neler oldu? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 28 Aralık 2023 Perşembe günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

28 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 28 Aralık 2023 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Gelinim Mutfakta birinci olan gelin belli değildir.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 28 Aralık 2023 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelin belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi belli değildir.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Aralık 2023'de yayınlanan 1288. Bölümünde Aleyna Koca, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Gamze Terzi "Ye Beni Tavuk" için yarıştı.