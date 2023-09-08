Gelinim Mutfakta programında 8 Eylül tarihindeki yarışma sonuçları merak konusu oldu. Kim birinci oldu ve bilezikleri kim kazandı? Günün sonunda hangi yarışmacı elendi? Tüm detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Haftanın son gününde Gelinim Mutfakta kim elendi, kazanan kim merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim kazandı? 8 Eylül Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KIYASIYA REKABET!

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim birinci oldu henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftanın final gününde diğer gelinlerden daha yüksek puan alarak bileziğin sahibi olan isim henüz belli olmadı.