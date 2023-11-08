Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Cuma günü haftanın finalinde ise haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın bilezik kazanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu!

8 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusu aratılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta da haftanın birincisi bugün belli olacak. Gelinim Mutfakta seyircileri ise Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Kasım Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Puan durumu! sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

8 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 8 Kasım 2023'de yayınlanan 1253. Bölümünde Aleyna Koca, Tuğba Erurul, Yeşim Öksüz ve Ezgi Göksel "Hamsi Burger" için yarıştı.

Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazananı Tuğba oldu.

7 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KAZANAN KİM OLDU?

7 Kasım'da günün birincisi Yeşim olmuştu.

GELİNİM MUTFAKTA 8 KASIM PUAN DURUMU!

Bugünün puan durumu şöyle:

Tuğba: 21

Aleyna: 15

Gül: 7

Yeşim: 5

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.