Gelinim Mutfakta programının 6 Ekim tarihli bölümünde kimin birinci olduğu merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında en yüksek puanı alarak bilezikleri kimin kazandığı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 6 EKİM GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı araştırılıyor. Arama motorlarında Gelinim Mutfakta puan durumu sorgulatılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışmacılar bugün diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.