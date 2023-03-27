Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta son bölüm kim elendi?

27 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 27 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını alan kişi merak ediliyor. Gelinim Mutfakta son bölüm izle araştırmaları sürüyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 27 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinim Mutfakta altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 27 Mart 2023'de yayınlanan 1106. Bölümünde Hatice Karabulut, Merve Tekin, Gülşah Aydın ve Özlem Argun "Altın Günü" için yarıştılar. Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz açıklanmamıştır. Günün birincisi açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.

GELİNİM MUTFAKTA 27 MART PUAN DURUMU!

Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta puanları henüz belli olmadı...

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde puanlar sırasıyla şu şekilde:

Merve Tekin:

Gülşah Aydın:

Hatice Karabulut:

Özlem Argun: