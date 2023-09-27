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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

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Gelinim Mutfakta programında 27 Eylül tarihinde kim birinci oldu, puan durumu nasıl şekillendi ve günün kazananı kim oldu? Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta birinci olan isim araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında yarışmacılar bugün Malaga tatlısı yaptı. Diğer yarışmacılardan daha yüksek puan alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Puan durumu belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.
Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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