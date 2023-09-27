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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim kazandı?

Gelinim Mutfakta programında 27 Eylül tarihinde kim birinci oldu, puan durumu nasıl şekillendi ve günün kazananı kim oldu? Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim kazandı? İşte detaylar...