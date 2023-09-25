Popüler yemek yarışması Gelinim Mutfakta'nın 25 Eylül tarihli bölümünde kim birinci oldu merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından çeyrek altın kazanan isim araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekranlara geliyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Gelinim Mutfakta puan durumu araştırılmaktadır. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 25 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NE?



Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında rakiplerinden daha yüksek puanı alarak birinci olan isim henüz açıklanmamıştır. Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.